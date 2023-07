Nasce a Quartucciu l’orto urbano condiviso Teatro di terra nell'ambito del progetto Mariposa de Cardu

“Le scolaresche saranno invitate a loro volta ad aderire all'iniziativa nell'ottica di una riscoperta del rapporto salvifico con la terra e le tradizioni – spiega la direttrice artistica del crogiuolo Rita Atzeri - In prospettiva, si cercherà di attivare anche un'attività di pet therapy per i bambini diversamente abili o affetti da autismo o con disturbi dell'apprendimento. Questo progetto di comunità sarà portato avanti da volontari di tutte le età e si spera che possa vedere protagonisti, come portatori di memoria ed esperienza, gli anziani del paese e i migranti per un incontro di culture diverse”. Dall’orto condiviso agli spettacoli alla luce della Luna In autunno Teatri di terra, sarà un luogo che accoglierà eventi di spettacolo e cultura alla luce della Luna, al lume di candela, con le sedie portate da casa per condividere storie e racconti. Chi desiderasse entrare a far parte di “Mariposa de cardu” può inviare una mail a ilcrogiuolo@gmail.com.

Nasce a Quartucciu nella campagna di Su Idanu un orto condiviso dal nome “Teatro di terra”. L’iniziativa è dell’associazione Il crogiuolo nell’ambito del progetto di teatro a sostegno dei fragili Mariposa de cardu, che stavolta si propone in una nuova veste: far sposare "cultura" e "coltura", sempre in una dimensione sociale. Il terreno è sito in via dell'acqua, dove sono in corso i lavori preparatori per varare l’orto urbano condiviso, con il taglio delle sterpaglie e il dissodamento. Qui i cittadini potranno recarsi liberamente a coltivare i propri ortaggi, previa iscrizione gratuita all'associazione Il crogiuolo.