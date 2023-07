Platamona e Ottava si vestono di verde: nuove isole ecologiche al servizio dei cittadini

Le isole ecologiche, dotate di videocamere per garantire un accesso controllato, presentano sei portelloni informatizzati. Ogni portellone è dedicato a una specifica categoria di rifiuto: carta, plastica, barattolame, vetro, secco residuo e organico. Attenzione, però: queste isole non sostituiscono il classico ritiro porta a porta, ma sono un servizio complementare.





Ogni famiglia potrà utilizzare l'isola per sei conferimenti all'anno per categoria di rifiuto. Tuttavia, chi gode di una deroga esplicita dal settore Ambiente e Verde pubblico seguirà il calendario del ritiro porta a porta. Antonello Sassu, assessore all'Ambiente e Verde pubblico, sottolinea l'importanza del contributo dei cittadini alla salvaguardia dell'ambiente. L'isola ecologica di Platamona, in particolare, promette di aiutare a mantenere pulito il litorale.





Il processo è semplice: gli utenti si identificano con la tessera sanitaria e selezionano il materiale da conferire. Chi possiede una seconda casa da affittare necessiterà di una tessera specifica, disponibile su richiesta chiamando il Numero Verde 800012572. Se i contenitori sono pieni, i portelloni non saranno abilitati fino al successivo svuotamento. Il sistema di videosorveglianza assicurerà il rispetto delle regole, sanzionando eventuali trasgressori. Le nuove isole ecologiche si trovano a Platamona, in via della Torre, e a Ottava, in via Antonio Diana. Per ulteriori informazioni, è possibile chiamare il Numero Verde gratuito 800012572 dal lunedì al sabato, dalle 8.00 alle 19.00, o consultare il sito www.differenziatasassari.it.

Platamona e Ottava accolgono due nuovi presidi per la tutela dell'ambiente: le isole ecologiche informatizzate. Unendo le fila di Palmadula, Li Punti, Bancali, Caniga, San Francesco, Luna e Sole, e Argentiera, queste strutture rappresentano l'ultimo sforzo dell'Amministrazione comunale per incoraggiare una raccolta differenziata efficiente e mirata.