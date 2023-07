A Cagliari una nuova piattaforma per le ZTL

“Una piattaforma online,-ha detto Truzzu-che semplifica la vita ai cittadini e all'amministrazione". Sì, perché come è stato ricordato, finora, dopo aver presentato la richiesta nelle diverse modalità disponibili, bisognava attendere l'istruttoria dell'ufficio e l'invio del pass via posta elettronica. Tempi spesso superiori ai quindici giorni. "Con tre persone,-ha spiegato Olla-che si dovevano occupare solo di questo servizio. E dovevano rispondere anche alle chiamate al “call center”. Ora il servizio non automatizzato sarà dedicato solo a chi non ha dimestichezza con le nuove tecnologie e possibilità di accesso alla piattaforma". L'assessore Mereu ha ricordato anche che è sempre possibile l'ingresso per il personale sanitario, per i commercianti durante le ore di apertura delle attività, per servizi pubblici. Varchi aperti e senza multe anche per le auto elettriche. Il cittadino viene guidato nelle varie fasi: scelta della tipologia e della zona, inserimento eventuali dati aggiuntivi (data scadenza, documenti, etc), targhe, pagamento e stampa.

Nuova procedura per il rilascio dei pass per le zone a traffico limitato a Cagliari: tempi più veloci grazie a una nuova piattaforma che prevede invio e ricezione di autocertificazioni. Prevista anche un'attività di controllo delle dichiarazioni. Ma per i 18mila richiedenti sarà una rivoluzione. La novità è stata presentata in una conferenza stampa tra gli altri dal sindaco Paolo Truzzu, dall'assessore al traffico Alessio Mereu e dal dirigente Daniele Olla.