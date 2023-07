Eroi tra le fiamme: l'arduo intervento per soffocare l'incendio di Villagrande Strisaili





A dar loro manforte, un Canadair e un altro elicottero, appartenenti alla flotta aerea nazionale, hanno scritto traiettorie nel cielo, per spegnere il fuoco. Non solo professionisti del settore: numerose squadre dell'Agenzia Forestas e volontari generosi si sono uniti alla lotta, ognuno portando il proprio contributo. L'incendio, sebbene inizialmente vasto e minaccioso, è ora quasi domato, con gli sforzi che continuano senza sosta. Cento ettari di macchia mediterranea hanno sentito il soffio ardente delle fiamme, una ferita che il tempo dovrà guarire. Sul terreno, a dirigere la coreografia della spegnimento, il D.O.S., il maestro d'orchestra di questa sinfonia di salvezza. Un membro del Corpo Forestale di Villagrande Strisaili, che ha dato voce e direzione alla forza combinata di tanti, in una lotta comune contro l'incendio.

Dalle 13:30 in poi, un focolaio d'incendio ha acceso la quiete dell'agro di Villagrande Strisaili, all'ombra del promontorio di Baus. Il Corpo forestale, in un esempio di determinazione e prontezza, ha subito gettato tutte le sue forze nella battaglia contro le fiamme. A rompere la monotonia del cielo, quattro elicotteri regionali sono decollati da Farcana, San Cosimo, Sorgono, ciascuno portando in alto gli eroi elitrasportati. Da Fenosu è giunto un Superpuma, le cui pale girano con la stessa energia di chi si trova a bordo: una squadra di specialisti del Corpo Forestale e dell'Agenzia Forestas.