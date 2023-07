Un pomeriggio tra le nuvole: l'epopea dei viaggiatori Volotea in attesa di giustizia

Centinaia di viaggiatori, già immersi nei sogni di paesaggi sardi, si sono ritrovati prigionieri delle pareti dell'aeroporto. La delusione ha dipinto i volti, il disappunto ha riempito l'aria. Ma ogni nube ha un suo rivestimento d'argento. Non tutto è perduto per questi malcapitati viaggiatori. La squadra di ItaliaRimborso, come un cavaliere in armatura lucente, offre una risposta, un barlume di giustizia. Pare infatti che le ragioni del ritardo siano da ricercarsi nelle dinamiche interne della compagnia aerea. Il che, secondo gli esperti di ItaliaRimborso, apre una via d'uscita: la possibilità di attivare il Regolamento Comunitario 261/2004. I passeggeri possono contattare ItaliaRimborso, inviare il loro grido di battaglia attraverso il form sul sito italiarimborso.it e reclamare una compensazione di 250 euro. Un piccolo ma significativo gesto di rivalsa per un pomeriggio trasformato in incubo.

Ah, i viaggi! Quei gloriosi pomeriggi che invece di spalmarsi al sole in qualche spiaggia della bellissima Olbia, si trasformano in maratone di sguardi all'orologio, attendendo la fine dell'agonia di un ritardo aereo. Il teatro di questa tragedia? Bari, l'aeroporto che venerdì 27 luglio ha visto la scena dei suoi inquilini costretti a digerire un retrogusto amaro. Il protagonista involontario della vicenda, il volo V71608 della Volotea con destinazione Olbia, prometteva di solcare i cieli alle 14:45. Tuttavia, un inaspettato intoppo lo ha inchiodato al suolo, trascinando l'orario di atterraggio oltre le 19:21, con un amaro epilogo di più di tre ore di ritardo. Le vittime di questa storia non sono poche.