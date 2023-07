Cronaca Una rete inaspettata: Il salvataggio di un daino intrappolato a Porto Conte

In un affascinante racconto di tenacia e rispetto per la vita selvaggia, la serena routine di Alghero è stata interrotta da un evento insolito. Un daino, un abitante silenzioso delle estese foreste circostanti, si è ritrovato imprigionato in una rete del campo di calcio del Baia di Conte. Un campo dove gli umani, di solito, s'inseguono in una danza di strategia e destrezza, è diventato inaspettatamente la scena di una battaglia per la libertà. Era un mercoledì, il 26 del mese, quando il daino spaventato è stato scoperto. Non era solo, però. Dagli angoli del campo e oltre, sono emerse figure di soccorso, uomini del Corpo Forestale e il veterinario Giovannantonio Pilo. Con il loro coraggio e la loro abilità, hanno affrontato il compito di liberare il daino intrappolato. L'animale, terrorizzato e confuso, era avvolto in una rete che si era impigliata nei suoi maestosi palchi. Prudentemente, il daino è stato sedato, liberato con cura dalla sua prigione involontaria e quindi rimesso in libertà. Il luogo scelto per questa liberazione è stato il parco di Porto Conte, nell'oasi naturale Le Prigionette, un santuario dove la natura regna sovrana. Così, in una serata apparentemente ordinaria, un daino è stato ricondotto al suo mondo selvaggio, e Alghero ha avuto una storia da raccontare, una storia di umanità e rispetto per gli abitanti silenziosi della natura.