Sbisà, 70 anni di storia celebrati a Fertilia: l'omaggio filatelico di Poste Italiane

Poste Italiane, cogliendo l'importanza di questa pietra miliare, ha deciso di rendere omaggio all'azienda con un servizio filatelico temporaneo. La cerimonia prevede l'emissione di un bollo speciale inciso con le parole "Sbisà - 70 anni di attività 1953 - 2023 – 29.7.2023", un riconoscimento tangibile del ruolo importante svolto da Sbisà nella comunità.





Ma non è tutto, amici e sostenitori dell'azienda avranno l'opportunità di far timbrare le loro corrispondenze con questo bollo speciale. Dalle ore 10.00 alle 14.00 del 29 luglio, un ufficio postale temporaneo sarà operativo in via Pola, 3 – 07041 – Alghero (SS), per accogliere chiunque desideri un ricordo tangibile di questo giorno storico. Inoltre, chi desidera saperne di più o è interessato a commissioni filateliche può contattare l'Ufficio Postale di Alghero allo Sportello filatelico Via Giosuè Carducci, 35 – 07041 Alghero (SS) (tel. 079 9720231–51).





Infine, per gli appassionati di filatelia e per chiunque sia curioso di scoprire di più sul mondo affascinante dei francobolli, è possibile visitare il sito https://filatelia.poste.it. Così, questo 29 luglio, ci uniamo a Sbisà e a tutta la comunità di Fertilia per celebrare non solo una ricorrenza importante, ma anche la forza e la resistenza di un'azienda locale che ha lasciato il segno nel tempo. 70 anni di Sbisà - una storia da celebrare, un futuro da aspettare.(p.t.)

Un anniversario da ricordare si prospetta nella piccola frazione di Fertilia nel territorio di Alghero, questo sabato, 29 luglio. La storica azienda Sbisà, fiore all'occhiello della comunità locale, si prepara a celebrare i suoi 70 anni di fervida attività, un traguardo che esprime una storia fatta di impegno, costanza e amore per il lavoro.