Droga in carcere, l'intuizione di un cane: il piano di contrabbando andato in fumo a Uta





Un quadrupede di nome Zoi, dotato di un olfatto particolarmente raffinato, al servizio dei Baschi Azzurri del Corpo Penitenziario. La fidanzata aveva nascosto dosi di hascisc ed eroina nelle sue parti più intime, ma il naso di Zoi non è stato ingannato. Lo racconta con un certo orgoglio Luca Fais, segretario regionale per la Sardegna del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria. "Da tempo avevamo sospetti su alcuni individui che tentavano di introdurre sostanze stupefacenti nel carcere di Uta", afferma Fais. E così è stato. La donna, una ventiquattrenne di Monserrato, si è resa colpevole di un gesto di disperazione, tentando di sbarazzarsi dell'involucro alla vista dei cani antidroga. Il suo tentativo, tuttavia, è stato notato dal personale del Reparto colloqui, che, guidato dal fiuto di Zoi e coordinato dall'Ispettore responsabile del Nucleo Investigativo Locale, ha sequestrato circa 25 grammi di hashish e 8 grammi di eroina.





Il problema dell'introduzione di stupefacenti nei penitenziari è una piaga cronica, denuncia il SAPPE della Sardegna, e il modesto reparto cinofilo di Nuoro non è in grado di far fronte a tutte le richieste di supporto provenienti dai penitenziari isolani. Il segretario Fais, pertanto, esprime il desiderio che il personale di questo reparto venga raddoppiato per garantire una presenza costante durante le giornate di colloqui e per prevenire l'introduzione di sostanze stupefacenti. La Polizia Penitenziaria, oltre al contrasto dell'ingresso di droghe, si sforza di impedire l'introduzione di cellulari con cui i detenuti cercano di mantenere contatti con l'esterno.





"Ma i numeri sono ridotti in tutti i settori, creando notevoli difficoltà nel garantire le competenze assegnate", sottolinea Fais. Fais conclude con un'osservazione amara: "I tentativi di introdurre droga in carcere continuano senza sosta - nonostante esista una normativa che favorisce l'adozione di misure per far scontare la pena in strutture specifiche per i tossicodipendenti, sia all'interno che all'esterno dei carceri". E fa un appello al Governo affinché affronti le continue difficoltà e problematiche del sistema penitenziario, a cominciare dalle continue e inaccettabili aggressioni al personale di Polizia Penitenziaria.

Una donna, nel desiderio di portare un briciolo di conforto al suo compagno rinchiuso tra le fredde sbarre del carcere di Uta, a Cagliari, non aveva considerato un nemico: un cane.