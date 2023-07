Assegno sacro, ricompensa amara: un furto in parrocchia si trasforma in denuncia a Selargius





Immergiamoci ora nei dettagli di questa storia. Tutto ha inizio in una delle parrocchie di Selargius, dove il nostro protagonista ha messo le mani su un assegno non suo. In un colpo da manuale, l'uomo si è introdotto nella canonica, ha preso il suo bottino e si è dileguato senza lasciare traccia. Il furto, seppur di non enormi dimensioni, ha causato scompiglio e allarme, attirando l'attenzione delle forze dell'ordine. Il cagliaritano, con un passato già tempestato di problemi giudiziari, ha atteso il momento giusto per tentare di trasformare l'assegno rubato in contanti.





E così, una decina di giorni dopo il furto, si è presentato in banca per incassare il malloppo. Ieri mattina, con nonchalance, ha presentato i primi due assegni allo sportello di una banca di Selargius. Tutto sembrava procedere come previsto, fino a quando non è arrivato l'assegno fatale. L'incasso di quest'ultimo ha fatto scattare un'allerta presso i carabinieri. La segnalazione ha fatto sì che la stessa operazione che avrebbe dovuto riempirgli le tasche si è trasformata in una trappola, portando all'attenzione delle autorità la figura del nostro cagliaritano. Il risultato di questa vicenda, lungi dall'essere un guadagno facile, si è rivelato un vero e proprio disastro per l'uomo.





Quello che avrebbe dovuto essere un colpo geniale si è trasformato in un boomerang giudiziario: invece di portarsi a casa i contanti, il cagliaritano si è guadagnato una denuncia per furto in appartamento e ricettazione. Le azioni intraprese con leggerezza e senza riflessione hanno avuto conseguenze ben più gravi del previsto, ribadendo che la legge, prima o poi, raggiunge chiunque cerchi di aggirarla.

