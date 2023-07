Cronaca Sassari: Da discepolo della legge a soggetto di giustizia: il bivio sbagliato di un giovane praticante avvocato

Nel solenne palazzo di giustizia di Sassari, teatro di verità e giudizi, un evento insolito ha alterato la quiete consueta. Un avvocato in erba, un uomo sulla soglia dei suoi trent'anni, ha deciso di percorrere un sentiero scabroso, mettendo a rischio il luminoso orizzonte della sua nascente professione. Ecco i luoghi dove si dipana il filo di questa intricata storia: supermercati, tabaccherie, bar, pizzetterie, locali di vario genere. Dieci acquisti, per l'esattezza, fatti con una carta bancomat. Ma non una qualsiasi. Era il frutto di un furto audace, perpetrato proprio nel palazzo di giustizia, e il malcapitato proprietario era una ignara dipendente del medesimo edificio. Il colpevole di questa trama? Il nostro praticante avvocato. Una contraddizione in termini che lo ha portato ad essere, nel giro di poco tempo, da discepolo della legge a soggetto della sua indagine. I carabinieri del nucleo operativo, con la loro consueta perspicacia, hanno seguito la traccia lasciata da questa serie di acquisti e hanno infine individuato e denunciato il maldestro ladro. Così, nell'ambiente dove si amministra la giustizia, un giovane avvocato ha oscurato la promessa del suo futuro, macchiando la sua reputazione con un'ombra che potrebbe essere difficile da rimuovere. Una storia amara, di cui si spera non si debba più raccontare.