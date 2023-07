Un fatturato di sabbia: Il safari costoso sulla spiaggia di San Giovanni

Ma la spiaggia, amici miei, è un luogo di rispetto e di conservazione, non una strada sterrata per i veicoli a quattro ruote. Questo è il pensiero dei carabinieri di Muravera che, al vedere tale scempio, hanno deciso di inviare un promemoria alla signora avventuriera. Un promemoria sotto forma di un conto di cinquecento euro, una cifra che potrebbe acquistare un bel po' di gelato al limone per i pescatori del luogo.





Tuttavia, la storia si infittisce. Se la proprietaria dell’auto decidesse di ignorare il richiamo al civismo, la sua amica, una donna di 44 anni residente a Selargius, sarà chiamata a rispondere della multa. Un affare che è partito come una spensierata avventura sulla spiaggia, si trasforma ora in una danza burocratica con la giustizia.





Il tutto nasce da un’ordinanza regionale del 2021, che rispolvera un articolo del codice della navigazione. Quest'ultimo è molto chiaro: chi osa violare l'integrità delle spiagge può essere multato da un minimo di 100 euro a un massimo di 1.000 euro. E così, una sosta sulla sabbia, uno sgarbo all'ambiente, diventa un amaro pasticcio da risolvere. Ricordate, signore e signori, la spiaggia non è un parcheggio.





In quella tipica giornata d'estate, quando il sole bacia la spiaggia di San Giovanni a Muravera e le onde carezzano la riva con un sussurro appena percettibile, una Chrysler Gran Voyager si azzarda in un viaggio non convenzionale. Un viaggio sulla sabbia, intrapreso da una coraggiosa guidatrice di Quartu Sant’Elena, signora di 36 anni. Non un veicolo qualunque, ma un bolide d'oltreoceano che ha osato sostare dove normalmente non oserebbero neppure i gabbiani.