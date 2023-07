Cronaca Da Betlemme a Cagliari: il viaggio di Anna e Gioacchino attraverso storia, fede e arte La fabbrica di Sant'Anna antico detto cagliaritano

Oggi è il giorno dedicato alla memoria dei SS. Anna e Gioacchino. S. Anna nacque a Betlemme, chiamata comunemente nella S. Scrittura, la città di Davide, perchè in essa il gran re, profeta, ebbe i natali. Il Signore aveva destinato S. Anna, dice S. Giovanni Damasceno, per dare al mondo Colei, che doveva partorire il Salvatore. Ricercata in matrimonio dai più ragguardevoli della Nazione, fu alla fine data in isposa a Gioachino, che dimorava in Nazareth ed era della famiglia regale di Davide. I due santi sposi vissero molti anni in una celeste pace e concordia, servendo con grande zelo il Signore, ma il cielo non aveva benedetto lo loro unione. Non sperando più discendenza, di comune accordo avevano prese le loro ormai vane ricchezze e le avevano distribuite ai poveri, ritenendo per sè il puro necessario. Secondo la tradizione, fu appunto dopo di essersi cosi spogliati dei beni terreni, che il ciclo esaudì le loro suppliche e diede loro il grande bene, superiore a tutte le umane ricchezze, il dono impareggiabile, celeste, che è Maria. Anna fu la nutrice e l'educatrice di Maria: sulle sue ginocchia crebbe la creatura meravigliosa, che fu il capolavoro della creazione, la futura Regina del Cielo. La chiesa dedicata a Sant'Anna, si trova a Cagliari, nel quartiere Stampace. La facciata, realizzata in stile barocchetto piemontese, è preceduta da un'ampia scalinata ed è caratterizzata da due imponenti campanili a pianta quadrata, dietro ai quali si notano tre cupole di differente forma e altezza. La costruzione della nuova chiesa ebbe inizio a partire dal 27 maggio del 1785, in seguito alla demolizione del primitivo impianto, poi inglobato nell'odierna area. I lavori subirono dei rallentamenti, tanto che la chiesa venne aperta al culto dopo circa trent'anni e solo nel 1938 si vide il completamento. La chiesa è legata a un noto modo di dire cagliaritano, Sa fabbrica de Sant'Anna ("La costruzione di Sant'Anna"), utilizzato sarcasticamente per etichettare un qualcosa di interminabile, paragonandolo alla lunghissima e travagliata vicenda costruttiva della parrocchiale di Stampace. All'interno della chiesa di Sant'Anna nel corso del XX secolo, vi furono dei lavori di completamento che videro la realizzazione dell'altare maggiore nonchè dell'apparato decorativo delle pareti (stucchi dorati e pitture dell'artista Rodolfo Gambini) che vennero portati avanti nel 1906 quando venne inoltre collocato il grande organo realizzato dalla ditta Agati Tronci di Pistoia. Nella prima metà del XX secolo a completamento della chiesa vi fu la sistemazione della scalinata (1937). Di un anno successivo, 1938, è invece l'innalzamento, sulla destra dell'edificio, della torre campanaria. Il 26 febbraio 1943 in seguito ai danni subiti dalla guerra, venne interamente ricostruita, conservandone però l'originaria fisionomia. La riapertura al culto avvenne nel 1951. L'interno è contraddistinto da un'unica navata, voltata da una cupola ottagonale. L'aula presenta quattro cappelle laterali: nella seconda a destra si conserva un pregevole crocifisso ligneo del XIV secolo, una volta custodito nella chiesa di San Francesco di Stampace, distrutta nel XIX secolo, mentre la prima cappella a sinistra, dedicata al Sacro Cuore di Gesù, custodisce un altare in marmi policromi. Nel braccio destro del transetto è ubicato l'imponente altare neoclassico, in marmo nero, dedicato al beato Amedeo IX di Savoia; la statua del beato, di gusto purista, fu realizzata nel 1828, su commissione di re Carlo Felice, da Andrea Galassi. Sono attribuibili al Galassi anche i due bassorilievi di santi, posti sull'altare del Santissimo Sacramento, nel braccio sinistro del transetto. Il presbiterio, molto sviluppato in profondità, presenta

copertura in parte a botte e in parte a cupola. Sull'altare maggiore, novecentesco, è collocata una

statua marmorea di sant'Anna con Maria bambina.

La chiesa custodisce anche altre pregevoli opere d'arte, come il gruppo scultoreo ligneo policromo

raffigurante i santi Anna e Gioacchino con Maria bambina, opera di Giuseppe Antonio Lonis, e una

tela di Giovanni Marghinotti che rappresenta il Redentore tra angeli.