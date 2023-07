Cronaca Rubare una lettera alla Città: Commedia all'alba tra le strade di Olbia

In una scena che potrebbe tranquillamente essere tratta da una surreale commedia di Beckett, un bizzarro teatro dell'assurdo si è svolto alle porte di Olbia alle prime ore dell'alba. Un individuo ha avuto la brillante idea di tentare una stravagante impresa: derubare da una rotatoria cittadina una lettera. Sì, cari lettori, avete capito bene: un uomo ha tentato di derubare da una rotatoria una lettera, per la precisione una “I” di Olbia. Questa audace e insensata azione ha trasformato una normale mattinata in una rappresentazione tragicomica, che ha suscitato risa e incredulità tra gli occhi increduli dei testimoni fortuiti di tale spettacolo. Tuttavia, l'esibizione di questo improbabile ladruncolo è stata interrotta dalla tempestiva apparizione di un eroe del quotidiano. Un automobilista, al volante di un veicolo commerciale, si è trasformato in un improvvisato e risoluto giustiziere. Ha tirato il freno a mano e si è lanciato all'inseguimento del fuggitivo, che teneva sotto il braccio la lettera rubata come fosse un bizzarro trofeo di guerra. Un abitante di Olbia di nome Giovanni, testimone oculare di questa incredibile scena, ha descritto l'evento con un misto di sorpresa e divertimento. "Sembra di stare in un film comico", ha esclamato, evidenziando l'assurdità dell'intera situazione. L'energico automobilista ha quindi preso in mano la situazione, costringendo il suo maldestro avversario a rimettere al suo posto l'oggetto del suo insolito furto. Tuttavia, l'imprecisione e l'evidente goffaggine del malcapitato hanno reso l'operazione di riposizionamento della lettera meno accurata del previsto. Ora, la lettera restituita troneggia nella rotatoria in una posizione decisamente strana. Questa situazione rocambolesca, che sembra uscita da una commedia dell'assurdo, è un nuovo capitolo nel libro della follia umana, un ulteriore esempio di come la realtà, a volte, sia capace di superare di gran lunga la fantasia.