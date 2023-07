Cronaca Tragedia sotto il sole cocente di Geremeas: Il caldo infuocato strappa la vita a un professore pensionato in vacanza

Nel rovente cuore d'estate, la spiaggia di Geremeas, è stata testimone di un tragico evento. Ieri 24 luglio, verso le 19.30, Ugo Mario Criscuolo, un rispettabile professore di greco in pensione di Castellammare di Stabia, ha ceduto all'implacabile abbraccio del caldo. Si è spento così a 79 anni tra le sabbie dorate su cui si stendeva per godere delle meritate vacanze estive. È stato un malore improvviso a strapparlo dalla vita, molto probabilmente causato dal calore infuocato di una giornata in cui i termometri hanno toccato i 40 gradi e, in alcune zone, hanno osato spingersi fino a 48. Gli altri villeggianti hanno immediatamente chiamato aiuto, e il 118 è arrivato sul posto insieme ai carabinieri. Ma nonostante i tentativi disperati dei medici di rianimarlo, il destino aveva già pronunciato la sua sentenza ineluttabile. L'episodio rientra in un quadro più ampio e drammatico, con altre due morti avvenute lo stesso giorno a causa di malori improvvisi: una a Baunei, nell'Ogliastra, e l'altra a Quartucciu, nella città metropolitana di Cagliari. Sembra proprio che il caldo, in questa fase, si stia mostrando come un nemico silenzioso e letale.