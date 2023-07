Cronaca Cala Luna chiude le porte e limita l'accesso per salvaguardare la sua bellezza

Luna, gemma incastonata nel golfo di Orosei, rifugio per migliaia di viaggiatori in cerca di paradisi incontaminati, dovrà fare i conti con il limite dei numeri. Dal 1° agosto al 15 settembre, annuncia Angela Testone, sindaca di Dorgali, saranno solo 600 le persone ammesse a calpestare la sua sabbia dorata. "Cala Luna è un emblema della Sardegna che non dobbiamo permettere di offuscarsi", ha affermato la sindaca a ANSA, "ecco perché è necessario mettere un freno al suo afflusso". Una misura necessaria, sostiene, specie dopo che il maltempo ha ridotto la spiaggia a un quarto della sua estensione originale, anche se sta lentamente riacquistando il suo antico splendore. "È un esperimento, cercheremo di capire quali siano i limiti che Cala Luna può sopportare". Un provvedimento, tuttavia, che non piace a tutti. Gli operatori turistici, con una stagione che non sta andando secondo i piani, accusano la sindaca di non aver previsto tempestivamente il limite. "Ho tentato di raggiungere un accordo", si difende la sindaca, "ma il mio dovere è preservare l'ambiente e la sicurezza dei bagnanti. Non dimentichiamo la questione del pontile, la cui costruzione, nonostante l'appalto vinto, è ostacolata da un contenzioso con il Comune di Baunei. Per l'anno prossimo, lavoreremo a un'intesa con gli operatori, avviando un dialogo già dal prossimo ottobre".