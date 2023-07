Cronaca Maestrale in Sardegna: Respiro di fresco tra le fiamme del caldo infernale

In Sardegna si è alzato un vento di maestrale, severo e implacabile, che ha preso a scacciare con forza il torrido mantello che avvolgeva l'isola. Ieri, l'aria bruciava, i termometri, impazziti, segnavano un infernale 45 gradi, e in Ogliastra, persino 48. Eppure, il centro orientale dell'isola non si è ancora completamente sottratto all'assedio del caldo, con temperature che resistono a 40 gradi. Il maestrale, però, soffia senza sosta, con raffiche che raggiungono i 70 km/h, e Caronte, il demone del calore, è costretto a ritirarsi verso sud. Le temperature, finalmente, si adeguano alle medie stagionali. Ma non tutto è risolto. La giornata di ieri ha mietuto tre vittime, prese alla sprovvista da malori improvvisi, forse stremate dalla canicola, e ha visto la nascita di tre grandi incendi. Oggi, il maestrale continua a soffiare, e con il suo alito potrebbe alimentare nuovi focolai. L'allerta rimane.