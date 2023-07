Cronaca Generosità in Gallura: cinque nuove speranze dal primo prelievo multiplo del 2023

Cinque vite appese al filo del destino, di coloro che nel Veneto, in Toscana, in Piemonte e in Sardegna ormai potevano soltanto pregare. Tutto cambia, e una speranza rinverdisce, grazie all'abnegazione di una famiglia sarda e al generoso dono di organi - cuore, fegato, polmoni e reni - di un loro caro, strappato all'esistenza da un crudele incidente cerebrale. È stata la Asl a dare il via alla danza salvavita, guidata con mano ferma dalla Struttura Complessa di Anestesia e Rianimazione. Il centro regionale trapianti ha fatto da maestro d'orchestra, dirigendo le équipes chirurgiche da tutta Italia. "Non bisogna mai dimenticare", rimarca con convinzione Fabienne Fonnesu, "che in questa triste, ma speranzosa danza, i veri eroi sono coloro che, nel dolore più profondo, scelgono di donare la vita". Non è un passo da poco, considerando che in Italia le vite in attesa di un nuovo inizio sono circa ottomila. Le procedure prendono il via quando, nei nostri ospedali, una vita si spegne. Il maestro d'orchestra è sempre il centro regionale trapianti, che, insieme al coordinamento locale, dirige le équipes di chirurghi nell'operazione di prelievo degli organi presso l'ospedale Giovanni Paolo II. "È un lavoro di squadra", tiene a ricordare il direttore della Anestesia e Rianimazione, Roberto Passaro, "una squadra che porta con sé specialisti di Radiologia, Cardiologia e Laboratorio Analisi, e che, insieme, crea vita dal dolore". Questo prelievo multiplo, avvenuto nei giorni scorsi all'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, segna l'inizio del 2023 per la Gallura con una nota di speranza.