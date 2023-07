Cronaca La Sardegna va a fuoco: l'eterna piaga estiva continua a colpire e distruggere

Una nuova pagina di cronaca drammatica si apre in questa giornata tormentata da quindici incendi nel territorio regionale, due dei quali hanno monopolizzato l'attenzione della stampa e richiesto l'intervento massiccio del Corpo forestale e dei suoi mezzi aerei. Sant'Andrea Frius è stata la scena del primo disastro, con la località "Mitza Crabittu" trasformata in un inferno di fiamme. La Stazione del Corpo Forestale di Senorbi', con l'assistenza di elicotteri "as350b3" da Villasalto e San Cosimo, si è impegnata in un combattimento contro il fuoco che ha richiamato rinforzi da ogni angolo. Sulla scena è arrivato il Gruppo Gauf con il loro SuperPuma da Fenosu, insieme al Can 23 e all'A500 dell'Aeronautica Militare. Non è mancato l'intervento del Gruppo Gauf di Cagliari, di alcune squadre dell’Agenzia Forestas da Senorbì', dei Vigili del Fuoco di Cagliari e di volontari da Sant'Andrea Frius e Siurgus Donigala. Alla fine, un prezzo pesante: otto ettari di vegetazione alta, vigneti e uliveti divorati dalle fiamme. La pattuglia del Cfva continua a vigilare sulle ceneri ancora calde. L'incendio a Serri, località "Corti Malloni", ha scritto la seconda, amara storia della giornata. Il Corpo Forestale di Isili, supportato da elicotteri da Sorgono, Marganai e Fenosu e dal Can 7, ha domato le fiamme che minacciavano i pascoli. Le squadre dell’Agenzia Forestas di VILLANOVATULO si sono aggiunte alla lotta, riuscendo a estinguere l'incendio che ha ora lasciato dietro sé un paesaggio di desolazione. E così, come un orologio insensibile, la stagione degli incendi in Sardegna continua a segnare il suo terribile tempo. Non un'estate passa senza che il fumo nero non risalga verso il cielo azzurro, un'inchiostro oscuro che macchia l'orizzonte e spezza i cuori. I terreni un tempo verdi, rigogliosi di sughere, vigneti e uliveti, sono ora tatuati con le cicatrici nere delle fiamme, ogni ettaro un ricordo di ciò che era. Le storie si ripetono anno dopo anno, sempre più familiari eppure mai meno dolorose. Le squadre di pompieri e volontari lottano eroicamente contro un nemico invisibile e implacabile, gli elicotteri danzano in un balletto funebre sopra le fiamme. Ma per ogni incendio spento, sembra nascere un altro, un ciclo infinito di distruzione. La Sardegna piange le sue foreste perdute, i suoi pascoli diventati cenere, i suoi vigneti carbonizzati. E ogni estate, quando il cielo si tinge di arancione e l'aria si riempie dell'odore acre del fumo, un velo di tristezza avvolge l'isola. La piaga degli incendi è diventata una parte indesiderata della sua identità, una lacerazione nel tessuto della sua bellezza naturale. Eppure, nonostante la tristezza e il dolore, la Sardegna non si arrende. Si guarda intorno, conta le perdite e poi si rimbocca le maniche. Perché anche se la terra è bruciata, la speranza non si è ancora spenta. E come ogni anno, quando le prime piogge autunnali iniziano a cadere, si vede un accenno di verde che sboccia tra le ceneri. Un piccolo, ma tenace, segno di resistenza e di rinnovamento. Ma il cuore non può fare a meno di chiedersi: fino a quando? Fino a quando dovremo sopportare questa devastazione estiva? Un interrogativo che rimane sospeso nell'aria, pesante come il fumo degli incendi.