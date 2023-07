Cronaca La composizione negoziata: un faro nel buio della crisi d'impresa

Un'innovativa via d'uscita dall'incubo della crisi d'impresa è stata gettata sul tavolo dal decreto-legge n. 118/2021, convertito in legge n. 147/2021. Questo corridoio verso la redenzione, noto come composizione negoziata della crisi d'impresa, promette un compromesso tra aziende in difficoltà e i loro creditori, con lo sguardo fisso su un unico obiettivo: evitare l'abisso del fallimento. E chi meglio delle Camere di commercio per mettere in scena questa delicata coreografia? Gli imprenditori possono guardare a loro come a un faro nel buio, una fonte di informazioni e supporto in questa intricata danza. Nel ritmo della CNC, il compito di nominare l'esperto indipendente che guiderà l'imprenditore attraverso le negoziazioni con i creditori cade sulle loro spalle. La Camera di Commercio di Sassari, pur avendo già fatto qualche passo in questa direzione, ha deciso di perfezionare la sua performance con un nuovo regolamento. Stefano Visconti, presidente della Camera di Commercio di Sassari, sembra convinto della necessità di questa mossa: "Vogliamo dare agli imprenditori uno strumento di grande importanza per trovare le soluzioni giuste nei momenti di crisi." La CNC non è un obbligo, ma un'opportunità. Un modo per l'imprenditore di negoziare un compromesso con i creditori che possa portare vantaggi a entrambi. Nonostante sia ancora una novità, i risultati iniziali sono promettenti. Il primo anno ha visto una valanga di oltre diecimila istanze, con circa un terzo di queste omologate a livello nazionale. La CNC sembra avere tutte le carte in regola per diventare un valido alleato nella lotta contro la crisi d'impresa. È ora compito dell'Ente camerale sottolineare la sua importanza, abbattendo il muro di vergogna che circonda spesso le difficoltà finanziarie delle aziende. Un aiuto tempestivo da parte della Camera di Commercio e dei consulenti può fare la differenza, minimizzando i danni causati dal fallimento. E a garanzia della privacy, l'intera procedura rimane anonima. Per ottenere il massimo da questa procedura, sarebbe meglio attivarla non appena si presentano i primi segni di crisi, piuttosto che aspettare che la situazione peggiori. In altre parole: agire per tempo può aumentare le possibilità di successo. La CNC è una porta aperta per le aziende in crisi, ed è per questo che le Camere di commercio possono svolgere un ruolo fondamentale, offrendo le competenze e le professionalità necessarie per guidare le imprese verso un futuro più sereno. Infine, con il nuovo regolamento già in vigore, la Camera di Commercio di Sassari sta lavorando alla creazione di un ufficio dedicato, composto da personale formatosi attraverso corsi specifici a livello nazionale.