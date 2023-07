Cronaca Sardegna, Terra di Misteri e... Ladri di Stanze: Il bizzarro caso di un povero vacanziero

Ricapitoliamo questo sceneggiato al limite dell'assurdo, di cui è stato vittima un uomo di Albano Sant'Alessandro. Quest'uomo si è svegliato un bel giorno, ha messo in valigia i panni estivi e si è diretto verso la sua casa delle vacanze in Sardegna. Ed ecco il colpo di scena: l'abitazione, adiacente al Residence Punta Asfodeli di Olbia, aveva perso una stanza. Che la Sardegna sia terra di misteri lo sappiamo, ma che si metta a far sparire le stanze delle case, beh, è tutto un altro livello di mistero. "Arriviamo, la casa è un macello, sporcizia ovunque, mobili a terra. E poi la camera da letto al piano di sopra è sparita", racconta l’uomo. Il vacanziero, incredulo, scopre che un muro era stato abbattuto e ne era stato eretto un altro quattro metri più avanti. "Avanti e indietro dai carabinieri per una settimana," continua facendo l'elenco delle sue disgrazie. Ma ti pare, brav’uomo, venire in vacanza per ritrovarsi al comando dei carabinieri a fare la spola? Ma la punta di diamante, signore e signori, è che questa non è solo una questione di metri quadrati. No, c'è di più. Quella casa, acquistata dai genitori del signore nel 1984, è piena di ricordi, di emozioni, di momenti condivisi. "Non solo ci hanno rubato una stanza, ci hanno rubato un pezzo della nostra storia," continua. E quindi, cari lettori, la prossima volta che tornate a casa e notate che qualcosa non va, controllate bene: potrebbe mancarvi una stanza. E la domanda sorge spontanea: chi è il genio che ha pensato di rubare una stanza? Ah, l'Italia, paese di santi, poeti, navigatori... e ora anche di ladri di stanze. (p.t.)