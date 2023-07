Cronaca Schianto drammatico sulla Bosa-Alghero: Tre persone ferite nel capovolgimento di un'auto

Lungo la tratta provinciale e litoranea che collega Bosa con Alghero, in una tarda mattinata d'estate, una Toyota Yaris è stata protagonista di un drammatico incontro con un roccione al chilometro 11. La vettura, vittima di circostanze ancora da definire, ha deciso di intraprendere una rotta non prevista, finendo per capovolgersi in un scenario che più di un dipinto del caos sembrava un affresco dell'imprevisto. I tre passeggeri, che in quel momento stavano forse discutendo del tempo o di cosa avrebbero pranzato, si sono ritrovati in un attimo immersi in una situazione del tutto inaspettata. Malgrado la violenza dell'incidente, sono usciti dal guscio di latta ammaccato più spaventati che feriti, testimoni del fatto che, a volte, il destino sa essere benigno. E proprio qui, in questa disordinata scena di lamiere e roccia, hanno fatto la loro comparsa gli operatori del servizio medico Areus. Con due ambulanze sono arrivati a prestare le prime cure e a trasportare i passeggeri in ospedale, un viaggio accompagnato dal rassicurante suono del codice verde. Parallelamente, le forze dell'ordine sono intervenute per fare luce sull'incidente, svolgendo il loro compito con la consueta rigore e professionalità. Infine, i Vigili del Fuoco sono giunti sul luogo dell'incidente, inviati dal distaccamento di Cuglieri. Con due mezzi, si sono messi all'opera per gestire qualsiasi potenziale pericolo e assicurare la sicurezza della scena. Sono questi i veri eroi del quotidiano, quelli che, quotidianamente, si adoperano per proteggere e soccorrere.