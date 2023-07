Cronaca Clima d'estate alla casa di riposo di Alghero: L’afa soffocante di una gestione inadeguata

Un impianto di climatizzazione fuori uso in piena ondata di calore, è questa la sorpresa riservata agli anziani ospiti del Green Hotel. Un curioso intrattenimento estivo segnalato con forza dal presidente della commissione consiliare alla sanità, Christian Mulas. L'afa si fa strada in tutti i luoghi in questi giorni, ma tra i muri del Green Hotel si trasforma in una vera e propria tirannia per i più deboli. I nostri anziani, già provati da molteplici patologie, si ritrovano a fare i conti con questa feroce novità. L'edificio, che aveva ricevuto una notevole iniezione di risorse dal Comune, appare adesso come un monumento all'inefficienza. Sì, perché nonostante i quasi tre milioni di euro spesi, sembra che si sia dimenticato un dettaglio: l'importanza di un sistema di climatizzazione funzionante. Le voci di protesta si levano dai corridoi, da chi vive quotidianamente la situazione, da chi assiste a queste ingiustizie mentre visita i propri cari. E mentre il Comune parla di rassicurazioni, i famigliari degli ospiti dipingono un quadro assai differente. Un problema vecchio di mesi che ancora oggi si trascina. E pensare che il trasferimento degli anziani al Green Hotel era stato dipinto come la grande soluzione, la transizione verso una nuova alba. E invece, siamo ancora qui, a discutere di manutenzioni e riparazioni. Non ci sono scuse, né economiche né burocratiche, che possano giustificare questa situazione. Occorre un intervento urgente e risolutivo. Così termina la nota di Mulas, con un richiamo alla responsabilità che non dovrebbe mai mancare quando si ha a che fare con la fragilità dei più deboli. E noi ci chiediamo: ma il benessere degli anziani non dovrebbe essere la priorità?