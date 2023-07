Cronaca Vivere in Sardegna oggi: Una ricerca sociologica svela pregi e difetti dell’isola, oltre l’estate

Sardegna uguale vacanze per molti, soprattutto d’estate. O forse si dovrebbe scrivere solo d’estate, visto che da ottobre ad aprile l’isola si svuota dei turisti, diminuiscono i collegamenti navali e aerei, i prezzi salgono e chi ci abita ne subisce le conseguenze peggiori. A fare il punto su una situazione ancora poca conosciuta è la ricerca sociologica “Isola Oggi – Sardegna” diretta da Francesco Nicola Maria Petricone, professore ordinario di Sociologia dei fenomeni politici e giuridici e docente di Studi Globali e Regionali nella Facoltà di Scienze Politiche e Internazionali della Lumsa Università di Roma, che verrà presentata martedì 25 luglio 2023, a partire dalle ore 17.30, presso l’Istituto Luigi Sturzo di Roma. “Ad un anno dall’approvazione della legge costituzionale che ha inserito il principio della insularità in Costituzione, si tratta di una occasione che consideriamo unica perché giunge a brevissimo tempo dalla pubblicazione della legge” spiega Michele Cossa, rappresentante del Comitato promotore dell’inserimento dell’insularità in Costituzione, che ha patrocinato la ricerca. “Sarà l’occasione – aggiunge il professor Petricone, consigliere di Giorgia Meloni per le politiche sociali – per diffondere i risultati della ricerca con società civile, legislatore, governo, imprenditori e operatori dei diversi settori interessati dall’applicazione della legge, soprattutto trasporti, sanità, infrastrutture e turismo, anche in vista dell’adozione dei provvedimenti attuativi della legge costituzionale”. La presentazione della ricerca avrà luogo nella Sala Perin del Vaga dell’Istituto Sturzo. Per accrediti e registrazioni è possibile scrivere a infopoint@sturzo.it .