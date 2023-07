Cronaca Turista in pericolo a Carloforte: il rischio dietro un tuffo

Nel pittoresco scenario di La Conca, a Carloforte, una giovane ragazza di soli 22 anni, con la vivacità di Torino nel cuore e il sapore di Roma nei passi, ha trovato il coraggio di sfidare le acque tumultuose, con un audace tuffo dalla scogliera. Tuttavia, non aveva previsto il celato pericolo delle rocce sottostanti. L'incontro con l'implacabile realtà è stato rovinoso, un urto che ha scosso l'aria estiva, provocando un'immediata reazione della Guardia Costiera. Dopo essere stata soccorsa, la nostra intrepida esploratrice è stata affidata alle amorevoli cure del Brotzu di Cagliari. In un baleno, la quiete è stata sostituita da un frenetico vociare di soccorsi. Da terra e da mare, la Guardia Costiera e la Guardia Medica di Carloforte hanno risposto all'appello, sfidando la natura rigogliosa e impervia per raggiungere la malcapitata ragazza. Ha volato anche l'elicottero del 118, a sancire la serietà della situazione. La corsa contro il tempo ha avuto il suo eroico lieto fine: l'intervento è stato tempestivo, e la giovane avventuriera è stata recuperata, curata sul posto, e poi trasportata in volo all'ospedale cagliaritano. Il suo spirito indomito l'ha tenuta a galla, e ora, non è in pericolo di vita. Che la sua temeraria impresa sia un monito per i futuri avventurieri: la bellezza della natura può celare insidie inaspettate.