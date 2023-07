Cronaca Distributore in cenere a Cagliari: Arresti e verità emergono nella trama incendiaria

La morsa della legge si è stretta attorno a cinque uomini, i presunti piromani e il mandante dietro l'incendio devastante del 14 aprile 2022, che ha ridotto in cenere il distributore di carburanti Esso su viale Marconi a Cagliari. Ognuno di questi individui, di età compresa tra 33 e 52 anni e tutti residenti a Cagliari, ha avuto il suo ruolo nel dramma. Tre di loro sono accusati di essere i protagonisti del rogo al distributore, mentre altri due sarebbero coinvolti in un atto incendiario - un'auto trasformata in un falò - a Sestu, il 27 dicembre dello scorso anno. La trama si infittisce, poiché gli episodi sembrano intrecciati: uno degli autori dell'incendio a Sestu sarebbe anche colui che ha appiccato il fuoco al distributore di benzina. Le indagini sono state condotte con pugno di ferro dagli investigatori della squadra mobile, che hanno eseguito le cinque ordinanze di custodia cautelare emesse dal Gip di Cagliari. Il rogo di viale Marconi ha devastato il distributore di benzina, lasciando dietro di sé danni per oltre mezzo milione di euro. Un disastro evitato grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco, che hanno impedito l'esplosione del deposito di gas e dei serbatoi del distributore. I dettagli dell'operazione, la ragnatela di connessioni e i momenti chiave di questa indagine saranno illustrati nella conferenza stampa prevista per oggi alle 10 in Questura. Un capitolo sconvolgente nella lotta contro il crimine che mantiene la città in un fitto clima di suspense.