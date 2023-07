Cronaca Un fronte unito: Educazione e verità nell'eradicazione della piaga della droga

Il vessillo che i volontari di "Mondo Libero dalla Droga" sventolano sul campo di battaglia è un nuovo modo di concepire la problematica delle sostanze stupefacenti. La prevenzione non viene vista come una semplice recita di parole di circostanza, ma come un mutamento di prospettiva radicale. La droga, questo demone in perenne festa, non è quel passatempo innocuo che il coro popolare sembra dipingere. Non si esce dalla sua morsa in un batter d'occhio e senza lasciare strascichi. Gli incontri tra i volontari e gli esercenti illuminano la cruda verità di questa piaga sociale. Si condividono esperienze autentiche, un quadro desolante davanti al quale si è disarmati. "Vediamo quotidianamente lo spaccio tra i giovani studenti – afferma il proprietario di un negozio nel quartiere Genneruxi – siamo impotenti. Grazie al cielo, le autorità hanno fatto qualche intervento. Ma dobbiamo continuare a mettere pressione. Questi libretti possono aprirci un varco per dialogare con i ragazzi. Tuttavia, queste azioni dovrebbero essere attuate all'interno delle scuole.” Le sue parole riecheggiano l'eco di L. Ron Hubbard, filosofo e faro dei volontari, che asseriva: “L’istruzione è l'arma più efficace nella guerra contro la droga". I volontari non possono che confermare questo pensiero e continuano a lavorare sodo per diffondere la realtà sulla droga. Gli esercenti, le associazioni e le Istituzioni sono tutti coinvolti in questo impegno. L'obiettivo è riprendere a tenere conferenze nelle scuole, dialogare con i ragazzi e fornire loro conoscenze autentiche sugli effetti distruttivi delle droghe, in netto contrasto con le menzogne che i mercanti di morte cercano di diffondere. Solo così si potrà offrire loro la possibilità di scegliere un futuro libero dalla droga, consapevolmente.