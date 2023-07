Due destini, stessa morte nell’Oristanese - Il mare e il vento reclamano le sue vittime

Il caldo dell’estate, la gioia e la gioventù agli esordi hanno portato delle giovani a tuffarsi tra le onde del mare nello specchio di Porto Alabe, nei pressi di Tresnuraghes. Un’ultimo tuffo prima di tornare a casa si è trasformato nell’ultimo della propria esistenza per una bambina di dieci anni che insieme alle due sorelle più grandi, rispettivamente di 15 e 17 anni, ha cercato refrigerio in un pomeriggio di un torrido luglio. Le altre ragazze hanno scampato la morte anche se la 15enne è ricoverata per un principio di annegamento. Brutta storia è pessimo finale. Sul posto il 118 e la capitaneria di porto. Purtroppo non è l’unica vittima della giornata. Non è l’unica vittima del mare e delle forti correnti del 20 luglio. Le lancette della vita hanno smesso di scorrere anche per una turista di 41 anni tra le onde del mare che si infrangono sulle coste dell’oristanese. Precisamente ad Is Arenas. La donna per la calura ha deciso di tuffarsi in acqua, nonostante il forte vento, vendendo inghiottita inesorabilmente dalle onde del mare che ne hanno decretato inesorabilmente la triste fine. Dei bagnanti che l’hanno vista in difficoltà, allontanarsi a largo, captando la tragedia in arrivò hanno fatto di tutto per salvarla. Ci piacerebbe pensare che l’ultimo ricordo della povera turista potesse essere lo sguardo dei suoi soccorritori mentre sopraggiungono, ormai troppo tardi, verso di lei per salvarla. Portata a riva dagli eroici compagni di battigia è stata soccorsa invano lasciando la propria vita sulla spiaggia di Is Arenas in una serata bollente è tragica. Due episodi, lo stesso risultato, la fine della vita al mare. Un mare amico contro il caldo e nemico, purtroppo, per la vita.