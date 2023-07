Ranieri sale a bordo: L'allenatore del Cagliari incontra la Guardia Costiera di Olbia

Da parte sua, il Direttore Marittimo non è rimasto indietro nel ringraziare, rivolgendo i suoi complimenti per la ritrovata ascesa del Cagliari Calcio in Serie A, e augurando successo per la prossima stagione calcistica. In questa occasione, al mister è stato regalato un berrettino della Guardia Costiera, un piccolo cimelio che unisce terra e mare. Ma non solo, anche una medaglia celebrativa dei 90 anni della Capitaneria di Porto di Olbia. Un gesto di riconoscimento per il suo contributo, ma anche un'occasione per ricordare l'importanza di un servizio che, come il calcio, richiede impegno, dedizione e, perché no, un po' di fortuna.

Oggi, l'allenatore del Cagliari Calcio, Claudio Ranieri, ha fatto una sorta di pellegrinaggio alla Direzione Marittima di Olbia. Ad accoglierlo, il Direttore Marittimo, il Capitano di Vascello Giorgio Castronuovo. Ranieri, Mister a tutto tondo, non ha mancato di esprimere la sua ammirazione per l'impegno quotidiano delle donne e degli uomini delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera.