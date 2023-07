Vegetazione e irresponsabilità bloccano la via per Costa Verde: il grido d'allarme di Rossella Pinna





I turisti e i cittadini che abitano o soggiornano nei comuni di Villacidro, Gonnosfanadiga, Guspini e Arbus, non hanno altra scelta se non usare i propri mezzi per raggiungere il mare. L'ARST ha dovuto sospendere la linea per la Costa Verde a causa della vegetazione che riduce la visibilità del tracciato stradale, costringendo gli autisti a occupare la corsia opposta con il rischio di provocare incidenti. E mentre la burocrazia si ingarbuglia, residenti e turisti, in particolare i più giovani, sono costretti a rinunciare a un bagno in uno dei tratti di costa più affascinanti della Sardegna.





Aspettando che il Comune e la Provincia si decidano ad affrontare la questione con la dovuta urgenza, la consigliera del PD, Rossella Pinna, ha presentato un'interrogazione urgente. La sua richiesta è che le istituzioni locali si attivino per la manutenzione della strada e che l'ARST avvii una linea sostitutiva per le altre mete marittime della costa. Una necessità che risponde ai bisogni di residenti e turisti ma che è soprattutto una richiesta di attenzione per un territorio dove i servizi pubblici scarseggiano sempre di più.

Eccoci di fronte ad un'ennesima partita a ping pong tra la Provincia del Sud Sardegna e il comune di Arbus, una di quelle partite in cui la palla è un problema irrisolto e l'unico risultato è lo stallo. È la strada che collega Montevecchio alla Costa Verde a farne le spese, resa inaccessibile ai mezzi dell'ARST a causa della vegetazione che ha invaso la carreggiata. Siamo al 21 luglio e i responsabili della manutenzione si fanno ancora desiderare.