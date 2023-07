Sardegna tra le onde dell'isolamento: Cappellacci richiama il dovere della politica

E mentre il mondo si risveglia dalla pandemia, noi rischiamo di restare indietro, soprattutto quando il turismo, forza trainante per tante altre branche come l'agroalimentare, pare mettere le ali. Però, ci ritroviamo con le ali tagliate, ancora una volta grazie all'insensibile combinazione di costi e scarsità di collegamenti. È un dovere, anzi, un imperativo categorico per la politica rimettere in pista quella continuità territoriale che avevamo sancito nel 2013, così da estendere le tariffe agevolate anche a coloro che non hanno il privilegio di essere residenti. La mia proposta?





Trasferire le funzioni e le risorse dal cuore del potere centrale a questa nostra amata Sardegna. La questione di frequenze, rotte e tariffe non può che essere una decisione locale, libera da interventi esterni che risuonano come un canto stonato in contrasto con gli interessi dell'isola. È tempo che ci si impegni a renderci competitivi rispetto alla concorrenza internazionale, sia in termini di qualità, tagliando via la vegetazione inutile della burocrazia, sia per quanto riguarda le tariffe. Ecco che si profilano le scelte necessarie: una politica fiscale sagace, la creazione di nuove reti d'impresa per la commercializzazione dei servizi e, cosa non meno importante, una strategia nazionale per la promozione del turismo in Italia".

Cappellacci mette in chiaro la penosa situazione: i soliti bastoni tra le ruote, come l'orribile rincaro dei costi e l'atrocità della carenza di collegamenti, rendono la nostra cara Sardegna un'isola più abbandonata che mai. Così, mentre noi stiamo qui a lottare con la peste e il caro energia, vediamo i nostri clienti fuggire verso le sponde più accoglienti di Spagna, Grecia e Turchia. Non solo per la facile accessibilità, ma anche per il benedetto costo energetico che qui risulta tanto ostico.