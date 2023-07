Cronaca Futsal Alghero: Il sogno della Serie B in bilico tra mancanza di strutture e silenzi istituzionali

Un'ombra di incertezza aleggia sul futuro della Futsal Alghero, orgoglio della città, che ha recentemente ottenuto la promozione in Serie B. Il destino ha voluto che la sua prima apparizione nel campionato nazionale di calcio a 5 sia minacciata da un'assenza ingiustificabile: quella di un palazzetto adatto ad ospitarla ad Alghero. Una sorta di castigo ironico per la squadra giallorossa, che dopo una stagione trionfante nel 2022/23, si ritrova a cercare disperatamente un campo da gioco adatto. La Federazione, inflessibile, non concede deroghe quest'anno. Rimangono inascoltati gli appelli della società, guidata dal presidente Andrea Columbano, indirizzati all'amministrazione comunale. La Futsal Alghero ha dichiarato di essere pronta a costruire un palazzetto adeguato, ma l'eco della sua richiesta sembra svanire nel nulla. C'è un piano B: potrebbero essere avviati dei lavori di ampliamento del campo del Pala Manchia, in modo da renderlo conforme alle norme. Ma questo non cancella l'urgenza di una soluzione a lungo termine. L'auspicio è che questa partita fuori dal campo venga risolta il prima possibile, evitando così che la Futsal Alghero debba iniziare il suo primo campionato nazionale lontano da casa, nel cuore della Sardegna. Un pensiero amaro, una beffa che nessuno meriterebbe.