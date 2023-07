Cronaca Operazione Estate Sicura: Carabinieri di Alghero smascherano covo di ladri e recuperano preziosi oggetti rubati

A "Le Bombarde", una turista olandese ha vissuto una domenica da incubo il 9 luglio. Mentre si godeva il mare, ignara di tutto, le è stato rubato lo zaino con la sua amata Reflex e i suoi obiettivi. I ladri hanno colto l'occasione appena si è allontanata dall'auto. I Carabinieri di Alghero, una volta allertati, hanno lavorato sodo. Hanno trovato lo zaino in un locale di spedizione privata e sono riusciti a mettere il dito su una ricettatrice quarantenne, un volto noto in città. Il loro lavoro ha smascherato un vero e proprio covo di ladri, in una casa privata piena di roba rubata. Non potendo dimostrare la provenienza dei beni, tutto è stato sequestrato. Adesso i Carabinieri stanno cercando di restituire oltre 130 oggetti ai legittimi proprietari. Inoltre, stanno aumentando i controlli per cercare di prevenire altri furti, per dare ai cittadini un senso di sicurezza, soprattutto nelle zone senza telecamere.