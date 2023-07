Il Museo di Olbia si illumina con le sfumature di “Cromo Vibes”

Non solo dipinti. In “Cromo vibes” ci sono anche le creazioni che Barbara Berretta ha realizzato con ritagli di stoffe e sughero dove dominante è il richiamo alla Sardegna, la sua terra natia, con pavoncelle e rettangoli legati all’iconografia dell’Isola. “Amo l’ordine - afferma l’artista - ma il caos è necessario perché è da lì che vengono i processi di associazioni mentali dai quali parto per i miei lavori”. “Cromo vibes” è visitabile tutti i giorni, tranne il lunedì, la mattina dalle 8:00 alle 13:00 e il pomeriggio dalle 16:00 alle 19:00. Tra i prossimi impegni di Barbara Berretta una painting in live in programma il prossimo 29 luglio dalle 21:00 alle 23:00 nella splendida location di piazza dei delfini a Golfo Aranci.

Le forme geometriche che prendono vita abbandonando staticità e freddezza, e una natura che parla attraverso i suoi colori vividi ed efficaci. È “Cromo vibes: colori e tessuti nell’arte contemporanea”, la nuova mostra di Barbara Berretta inaugurata venerdì scorso al museo archeologico di Olbia. L’esposizione, patrocinata dal Comune, è visitabile fino a domenica 23 luglio. “Mi sono appassionata alla geometria e ai concetti spaziali grazie agli studi tecnici - dichiara l’artista olbiese, 49 anni -. Nelle mie opere racconto la vita, la passione, l’amore, come in Kiss in the cave (Bacio nella caverna), un omaggio a La dolce vita di Federico Fellini, e non mancano i riferimenti ai romanzi di fantascienza di Asimov, Dick, Finney ed Herbert che mi affascinano da sempre”.