Verso un futuro eco-sostenibile: la trasformazione verde del Porto di Alghero

Un'impresa resa possibile grazie ai finanziamenti della Regione Sardegna, che ha dato il proprio benestare all'Amministrazione Comunale. Giancarlo Piras, Presidente del Consorzio del Porto di Alghero, ha svelato alcune delle novità in arrivo: l'installazione di un dissalatore per riutilizzare l'acqua del porto per la pulizia delle imbarcazioni, l'acquisto di auto elettriche e droni per assistere i grandi yacht o prevenire incendi, e l'installazione di pannelli solari per l'auto produzione di energia elettrica, così come di dispositivi per la raccolta della plastica dal mare. Il tutto in attesa del "Piano Regolatore del Porto", attualmente in fase di elaborazione e approvazione da parte del Comune e della Regione Sardegna, che avrà l'obiettivo di rendere il Porto di Alghero sempre più funzionale ed eco-sostenibile.





Nel frattempo, il Consorzio ha redatto un resoconto dettagliato delle attività svolte finora, che vanno dalla distribuzione di 5000 brochure a tutte le imbarcazioni in transito, alla collaborazione con Sogeaal per la promozione del porto presso l'Aeroporto di Alghero. Senza dimenticare il ruolo del porto nel sostegno alle manifestazioni nautiche e sociali locali e alle associazioni benefiche della città. Il Presidente Piras non tralascia, infine, di menzionare la questione del rinnovo delle Concessioni "Direttiva Bolkestein", un problema seguito con la massima attenzione a livello nazionale ed europeo, auspicando il tanto atteso completamento del Molo di Sopraflutto, che porterebbe a sbloccare diverse ricadute economiche e a dare un ulteriore slancio al decoro e ai servizi del Porto cittadino.

Il Porto di Alghero si prepara a vestire un nuovo abito: quello dell'eco-sostenibilità. Una trasformazione che coinvolgerà diportisti locali e transiti e che vedrà la luce grazie all'attivismo della Giunta del Comune di Alghero, che con l'approvazione del progetto esecutivo, sta avviando una serie di interventi di miglioramento, tra cui il rinnovamento dell'illuminazione dell'intera area portuale e la risistemazione di parte del manto stradale e della segnaletica.