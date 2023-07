Imbarcazione in difficoltà: l'intervento della Guardia Costiera della Maddalena salva sei turisti





Pronta la risposta della sala operativa, che ha inviato la motovedetta Search and Rescue CP 870. L'unità, in breve tempo, ha raggiunto l'imbarcazione, fornendo supporto tecnico al proprietario e coordinando le operazioni di soccorso. I sei turisti sono stati condotti al sicuro nel porto di Cala Gavetta, sani e salvi. Ora tocca alla Capitaneria di Porto di La Maddalena svolgere i dovuti accertamenti per delineare l'esatta dinamica dell'incidente e attribuire le eventuali responsabilità.

Un'intempestiva disavventura in mare ha visto protagonisti questa mattina sei turisti, alcuni italiani, altri stranieri. A dar loro manforte, gli uomini temprati della Guardia Costiera di La Maddalena. La comitiva, cinque adulti e un ragazzo, aveva preso il largo su un'imbarcazione nelle acque dell'Isola di Santo Stefano, nei pressi del porto turistico di Cala Mangiavolpe. Ma il mare, signore capriccioso, ha riservato loro una sorpresa: uno scontro con il basso fondale, e la barca ha iniziato ad ingoiare acqua.