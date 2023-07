Contrastare l’imperversare di alcol e droga attraverso la Verità sulla Droga

È esattamente ciò che intendono ottenere gli spacciatori e quelli che appartengono alla linea di pensiero che vuol far intendere che le droghe “leggere” sono un passatempo. Ormai alcol e droga sono diventati i veri protagonisti degli sceneggiati Tv anche in prima serata. Come lamentarsi, poi, se per tanti ragazzi, spesso minorenni, l’unico “divertimento” consiste nello sballo e nella distruzione di ciò che trovano a portata di mano? Fioriere, auto, pali dell’illuminazione pubblica, violenza gratuita e senza motivo, supposto che ci sia mai un qualsiasi motivo che giustifichi la violenza. Qualsiasi oggetto diventa utile per sfogare e scaricare la rabbia che si ha dentro. Questo il degrado che alcol e droga portano inevitabilmente con sé. “La droga è l’elemento più distruttivo presente nella nostra cultura attuale” scriveva il filosofo L. Ron Hubbard, aggiungendo che “L’arma più efficace nella guerra contro la droga è l’istruzione”. Divulgare la conoscenza corretta tra i giovani è lo scopo dei volontari di Mondo Libero dalla Droga; attraverso la distribuzione di decine di migliaia di libretti e la realizzazione di decine di conferenze nelle scuole, hanno informato migliaia di ragazzi, contribuendo a creare una cultura nuova e consapevolezza, in contrapposizione alle bugie dei pusher criminali. Sono le testimonianze degli stessi ragazzi a dare l’energia ai volontari per continuare a lavorare senza sosta per impedire che cadano nel degrado del mondo della droga, contribuendo a creare una società libera dalla droga. Info: www.cagliariliberadalladroga.com

Anche la prossima settimana, nei giorni tra lunedì 17 e mercoledì 19 luglio, saranno centinaia i cittadini di Cagliari, La Maddalena, Nuoro e Assemini che verranno informati dai volontari della Fondazione Mondo Libero dalla Droga, sulle conseguenze causate dall’uso di sostanze stupefacenti e dall’abuso di farmaci e antidolorifici. “Durante le nostre iniziative – afferma il responsabile regionale della fondazione – ci rendiamo sempre più conto di quanta disinformazione ci sia tra i ragazzi sull’argomento droga. L’idea che la droga sia un gioco del fine settimana da cui se ne esce come e quando si vuole, - continua il volontario - sta prendendo piede nella mente degli adolescenti che, per loro stessa affermazione, non riescono più a divertirsi senza sballarsi.” Un messaggio subliminale che si intende far passare sui media, Tv, cinema e pubblicità, come qualcosa di positivo e moderno facendo che, se non si segue quella tendenza, non si è al passo con i tempi e, di conseguenza, si verrà emarginati dal gruppo. Un messaggio al quale abboccano i ragazzini, quelli più deboli e facilmente soggiogabili dal bulletto del gruppo. Una delle risposte più frequenti dei ragazzi alla domanda: “perché i giovani iniziano ad usare droghe?” è: “per sentirsi parte del gruppo”.