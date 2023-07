Cronaca Premio Sandomenichino: “Gli ultimi Ebrei” di Claudia Desogus trionfa nella sezione “Premio Pinocchio”

Il Premio Sandomenichino, uno dei più prestigiosi premi letterari italiani, ha annunciato i vincitori della sua 64ª edizione. Tra i riconoscimenti assegnati, spicca il secondo posto nella sezione “Premio Pinocchio” conquistato da Claudia Desogus con il romanzo “Gli ultimi Ebrei”, edito dalla casa editrice sassarese Catartica Edizioni. Il Premio Sandomenichino, celebrato a Massa in Toscana, è noto per la sua tradizione consolidata nel panorama letterario italiano e internazionale. Con il suo impegno nel valorizzare la letteratura contemporanea, il premio si propone di comunicare sentimenti e valori che risuonano nell’animo dell’umanità. La sezione “Premio Pinocchio”, introdotta in collaborazione con la Fondazione Collodi nel 2019, ha offerto una piattaforma per opere destinate ai lettori più giovani. “Gli ultimi Ebrei” di Claudia Desogus, ha raccontato una pagina poco conosciuta della storia della Sardegna, ispirandosi a eventi realmente accaduti oltre cinque secoli fa nella città di Alghero. L’autrice cagliaritana ha ricevuto il meritato secondo posto per il suo contributo significativo nella promozione della cultura e della storia sarda tra i giovani lettori. Per maggiori informazioni sull’elenco completo dei vincitori e dei premiati, si può consultare l’ALBO D’ORO sul sito ufficiale del Premio Sandomenichino: https://sandomenichino.it/albo-doro/