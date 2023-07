Cronaca Solinas e le grandi opere: Sardegna in cammino tra SS125, Cumbidanovu e dialoghi rinnovati

Solinas, il Presidente della Regione, ora punta sulle grandi opere strategiche. E' il caso di sei chilometri della 125 e della prossima ripresa dei cantieri nella diga di Cumbidanovu. Il Ministro Salvini ha seguito la traccia, testimoniando con la sua presenza un dialogo che sembra aver preso un po' di brio. Le opere rischiavano l'oblio, ora potrebbero tornare a brillare. Sarà veramente così? In sella con Salvini, c'era Pierluigi Saiu, l'assessore regionale dei Lavori Pubblici. Ha inaugurato il nuovo tratto sulla SS125 tra Bari Sardo e Tortolì, parlando di un "tassello importante" che il territorio attendeva. Una corsa tra le curve della Sardegna, con la speranza di non finire fuori strada. Non da meno, è stato il sopralluogo alla diga di Cumbidanovu. Pare che Regione e Ministero abbiano deciso di riaprire i rubinetti del finanziamento. “La presenza del Ministro a Orgosolo”, come sottolinea Saiu, "è la promessa di un impegno anche per le zone più nascoste della Sardegna". E noi attendiamo, sperando che queste parole si traducano in fatti.