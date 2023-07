Cronaca Promesse e Nastri: l'Inaugurazione politica del Polo Nautico a Giorgino

Paolo Truzzu, il Sindaco di Cagliari, era presente per il taglio del nastro al polo della cantieristica nautica di Giorgino. Un gesto bello per le foto, ma avrà un impatto reale per la città? E poi abbiamo Matteo Salvini, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che desidera far sentire la presenza del Governo. Promette di avvicinare la Sardegna all’Italia in meno di nove mesi, come se fosse semplice come preparare un piatto di spaghetti. Intanto, i sardi, che qui lottano con le difficoltà dei trasporti e delle infrastrutture, attendono ancora soluzioni concrete. Ad accogliere Salvini c'erano Massimo Deiana e Christian Solinas, due figure di spicco del panorama locale. Speriamo che le loro mani strette non siano solo per le foto, ma segnino un impegno vero verso il miglioramento della vita dei sardi.