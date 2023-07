Cronaca Salvini alla Riscossa: L'Aeroporto di Cagliari non si vende - Soddisfatte Federalberghi e Confcommercio

“Dopo Enac e Anac, il Ministro Salvini mette la pietra tombale sul progetto di cedere agli speculatori l’aeroporto di Cagliari, la principale porta d’ingresso della Sardegna”. Così Alberto Bertolotti, Presidente di Confcommercio Sud Sardegna e Fausto Mura, Presidente di Federalberghi Sud Sardegna. “Condividiamo integralmente le parole del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti sul tema della continuità territoriale – proseguono – del quale Confcommercio e Federalberghi Sud Sardegna si occuperanno nell’importantissimo convegno “Liberi di volare”, in programma venerdì 21 luglio alle 9:30, che vedrà a confronto i principali attori dell’argomento”. “Speriamo che su un tema così esiziale per i sardi come quello dei trasporti non ci sia alcuna strumentalizzazione politica, e che maggioranza e opposizione marcino compatte per difendere il diritto dei sardi di essere padroni in casa loro e liberi di volare”, concludono Bertolotti e Mura.