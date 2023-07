Cronaca Un calcio all’autismo: Natalino può finalmente vivere il suo sogno

Natalino Serra, un piccolo leone di Alghero, ci offre una lezione di tenacia. I suoi quattordici anni sono segnati dall'autismo, ma le sue radici robuste sono piantate salde e ferme nella sua Alghero e nel cuore russo di sua madre, Uliana Zheltov. Sin dai suoi primi vagiti, Natalino sfida un mondo che sembra volergli serrare le porte in faccia. Prima, la lingua: parlare diventa una salita ripida e il bilinguismo non aiuta. Poi, un nome freddo e asettico si stampa sulla sua vita: autismo. Angelo e Uliana, come Ulisse, intraprendono un viaggio pieno di mostri e tempeste. Ma l'amore che nutrono per il piccolo Natalino è un vento impetuoso che non cessa mai di soffiare. Le scuole si chiudono come ostriche, ma una luce divina si accende: un asilo religioso apre le sue braccia al piccolo Natalino. Le elementari passano senza troppi sussulti, malgrado un insegnante sempre diverso ogni anno. Natalino, con l'età, scopre il calcio, e nel pallone trova il suo faro. A Cagliari, assiste a una partita con suo padre. I suoi occhi brillano di desiderio: vorrebbe essere lì, in mezzo al campo, in quella mischia animata di calciatori. Ma ancora una volta, il mondo gli dice no. Il Covid arriva come un macigno, ma più della pandemia, pesa l'indifferenza e la paura della diversità. Natalino, ormai ragazzo, inizia a chiedere. Angelo e Uliana cercano di proteggerlo con piccole bugie, ma il cuore di Natalino brama il calcio. Diventa mascotte involontaria, entra negli spogliatoi, partecipa al terzo tempo. Ma non può calpestare il prato verde come un calciatore vero. Un post su facebook di Uliana, disperata, diventa un grido di battaglia. La rete si stringe attorno a loro, come una marea di solidarietà. I calciatori del Cagliari, da Pavoletti a Lapadula, lanciano messaggi di supporto. E poi, finalmente, un sì. La Catalunya Audax di Alghero apre le sue porte a Natalino. Per la prima volta, il ragazzo calpesta il campo con le scarpe da calcio, il sorriso sulle labbra e la voglia di giocare nel cuore. "Spero di aver aperto la strada per gli altri" - sussurra Uliana. Angelo annuisce. Natalino è stato accolto anche dal mondo del rugby grazie a suo padre ma Natalino vuole il calcio. E Natalino, finalmente, avrà il suo calcio.