Cronaca Salvini e Solinas Inaugurano il Nuovo Polo della Cantieristica Nautica in Sardegna

Salvini, l'instancabile giramondo della politica italiana, afferma che la Sardegna non sarà più la Cenerentola della nazione. Parla di riforme nei porti, aeroporti, strade e dighe. Dà risalto alla maledetta lentezza del viaggio ferroviario tra nord e sud dell'Isola, quasi fosse una traversata atlantica. Spalanca le porte a grandiose opere in vista. Se le promesse fossero mattoni, l'Isola avrebbe già un'autostrada a sei corsie. La visita del Ministro all'Isola è l'occasione per celebrare il nuovo polo nautico di Cagliari. Solinas, da buon padrone di casa, enfatizza l'importanza di questo progresso, lodando la tenacia del Ministro nello sbloccare i fondi per le opere bloccate. La Regione ha un occhio particolare per l'economia del mare e per la cantieristica nautica. In effetti, il fatturato del settore ha raggiunto i quattro miliardi nel 2022, un incremento che non si può ignorare. La Sardegna, dunque, come nuova capitale nautica italiana? E non finisce qui. Il Porto Canale di Cagliari, con le sue aree di zona franca, sembra essere la chiave per la Sardegna per aprirsi al mercato europeo. Sembra che il compito di convincere i grandi player internazionali spetti a Solinas e al suo governo. Ma come sempre, le promesse sono come le nuvole, si vedranno solo quando saranno realizzate. Il giudizio finale, come sempre, spetta alla Sardegna e ai suoi abitanti. (p.t.)