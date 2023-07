Cronaca Alghero: La Riviera del Corallo brilla nonostante le ombre dell'estate 2023

L'estate del 2023 si dipinge con tonalità contrastanti. I dati forniti da Federalberghi-Confcommercio Provincia di Sassari segnalano un rallentamento rispetto all'anno precedente. Tuttavia, Alghero si distingue e nonostante il calo generale nel nord-ovest dell'isola, la splendida Riviera del Corallo mantiene una posizione sopra la media in termini di occupazione alberghiera. Questo fatto è confermato anche da uno studio recentemente pubblicato e diffuso da YouTrend, che evidenzia l'interesse suscitato da Alghero, classificandola al quinto posto tra le mete turistiche balneari più ricercate dagli italiani nel mese di giugno. In cima alla particolare classifica troviamo Rimini, seguita da Jesolo, l'Isola d'Elba e Viareggio. A seguire, Alghero si piazza orgogliosamente come unica città sarda nella top ten nazionale. "Attendo con interesse dati più precisi sul settore extra-alberghiero, ma questo dato, insieme alle informazioni fornite da Federalberghi Sardegna per il settore alberghiero, conferma ciò che l'amministrazione e gli operatori sanno già: la stagione 2023 sarà allineata a quella del 2019", commenta Alessandro Cocco, assessore al Turismo del Comune di Alghero. "C'è sempre spazio per migliorare attraverso ulteriori investimenti nella promozione, ma è importante sottolineare che, confrontando i numeri con il 2019, possiamo ritenere tali risultati soddisfacenti in quanto si attestano sulle stesse medie occupazionali", afferma Cocco, rispondendo indirettamente alle voci di malcontento espresse da ristoratori e titolari di attività turistiche. "Ritengo che la conferma dell'attrattività di Alghero per il pubblico nazionale dimostri che gli sforzi congiunti della città, degli operatori e dell'amministrazione nel posizionamento e nella promozione stanno portando avanti il percorso di sviluppo economico della città."