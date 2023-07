Cronaca Cagliari: Condanna a 7 anni e 4 mesi per la tragica morte del piccolo Daniele Ulver in via Cadello

Era nel passeggino, con la mamma che lo spingeva con cura sulle strisce pedonali che solcano via Cadello, arteria cagliaritana. Era un freddo e infausto febbraio dell'anno 2022 quando, improvviso come un lampo nel buio, si scagliò contro la piccola famiglia lo scooter di un uomo di Cagliari, uomo a cui era già stara ritirata la licenza di guida. Nel tragico impatto, il tenero infante Daniele Ulver, allora di soli 15 mesi, lasciò questo mondo. Oggi, finalmente, giunge la pronuncia della sentenza per l'uomo, 38enne che era alla guida di quello scooter. La giudice Elisabetta Patrito, nella conclusione del procedimento mediante il rito abbreviato, stabilisce che l'imputato dovrà patire una pena detentiva di sette anni e quattro mesi. Tale pena si accompagna alla revoca della patente di guida e alla sospensione dal pubblico impiego per tutta la durata della condanna. La Procura respinse la proposta di una transazione avanzata dagli avvocati della difesa, i quali offrirono una pena detentiva di quattro anni e otto mesi. Tuttavia, la magistrata decise di applicare una pena più severa, ignorando il beneficio di sconto previsto dal rito abbreviato.