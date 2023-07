Cronaca Salvini in Sardegna: Promesse di riavvicinamento o solo tattica elettorale?

Il nostro ministro Matteo Salvini arriva a Cagliari, nel suo abituale stile di missionario governativo. Lancia promesse di riavvicinamento tra il governo nazionale e la Sardegna, come se fossero vecchi amici che hanno perso il contatto. Ci parla di 3 miliardi di euro in arrivo per le ferrovie, di cantieri che stanno per partire, di orari di viaggio inaccettabili tra Cagliari e Sassari. Poi fa il giro dei problemi in sosta: strade, dighe, collegamenti. Lamenta che non c'è un chilometro di ferrovia elettrificata, e promette di risolvere anche questo. Parla della riforma portuale e del Porto Canale come fonte di nuovi posti di lavoro. E ancora, si lancia nel tema dell'aeroportualità, promettendo servizi decenti a prezzi calmierati e la protezione del territorio sardo da chi vorrebbe sfruttarlo per affari. E infine, la ciliegina sulla torta: le prossime regionali. "Si deciderà tutto in Sardegna, non ci saranno tavoli nazionali", ci assicura. Come se il tavolo nazionale non fosse già imposto da un governo che si scopre interessato alla Sardegna solo quando c'è un'inaugurazione di turno o una campagna elettorale all'orizzonte. Salvini offre alla Sardegna una corsia preferenziale che è tutto tranne che un gesto di riavvicinamento. È piuttosto un modo per mantenere il controllo, un modo per assicurarsi che le promesse di oggi possano essere riproposte domani.