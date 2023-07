Cronaca La danza fiscale di un imprenditore di Sanluri: Un balletto da cinque anni di reclusione

Un signore di Sanluri, nel cuore del Medio Campidano, ha finito per fare la conoscenza poco piacevole della Guardia di Finanza di Cagliari. La sua arte? Distribuire materiale pubblicitario. Ma pare che il suo vero talento fosse nel danzare sui confini del fisco. Ora, a giudicare dalla sentenza esecutiva del 27 giugno scorso, il nostro imprenditore passerà cinque anni a meditare sulle sue scelte artistiche, e questo senza contare le interdizioni legali annesse. La storia comincia otto anni fa, quando un attento occhio indagatore inizia a seguire le movenze del nostro danzatore. Da quel palcoscenico emerge una danza ben coreografata: Equitalia emette cartelle esattoriali per un milione di euro, e l'imprenditore, invece di saldare, mette in scena un intrigo di cessioni di quote aziendali e creazione di società a responsabilità limitata, coinvolgendo persino familiari e disoccupati in difficoltà. Tutto, si presume, per proseguire indisturbato nella sua danza pubblicitaria. Ma non finisce qui. Le verifiche fiscali sulle nuove società rivelano un ulteriore, occulto balletto di numeri per oltre 2.800.000 euro, oltre a 12 collaboratori in nero e sanzioni amministrative per circa 130.000 euro. La Corte di Appello di Cagliari, esibendosi in un finale da brividi, ha condannato l'imprenditore a cinque anni di reclusione e ha disposto la confisca di un milione di euro. Il sipario cala, la danza termina. E l'imprenditore di Sanluri? Troverà forse un nuovo stile di ballo dietro le sbarre.