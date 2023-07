Cronaca Ollollai: Corse, Asinelli e Applausi - La conclusione del Palio diventa un ponte tra Sardegna e Kenya

E così si è concluso, immancabile appuntamento estivo in Barbagia, il Palio degli Asinelli di Ollolai. Un avvenimento che ha sempre dell'incredibile, con una competizione notturna, un misto di competizione ferrea e festa sfrenata, che si svolge nel cuore della città, in piazza Marconi. E il pubblico non è mancato, anzi, sempre più numeroso risponde all'appello di questo grande spettacolo. Un successo non solo di partecipazione ma anche di organizzazione, che vede al centro la Pro Loco di Ollolai, guidata da Alessandro Daga, e Pier Paolo Soro, presidente dell'associazione del Palio. Quest’anno, insieme all'amministrazione comunale, sono riusciti a trasformare un evento locale in un richiamo internazionale per migliaia di visitatori e turisti provenienti non solo dalla Sardegna, ma da tutto il mondo. "È una festa che attraversa i confini," affermano, "e lo dobbiamo ai tanti che lavorano dietro le quinte. Ma anche alle numerose trasmissioni televisive e in streaming che documentano la manifestazione". Il palio si è aperto con gli Sbandieratori e Musici di Borgo Moretta e i Tamburini e Trombettieri di Oristano, impreziosito dalla musica dei Dilliriana. Le voci di Roberto Tangianu e Tore Budroni hanno poi accompagnato i spettatori, tra ricordi, interviste e racconti, nel vibrante racconto della corsa. E la corsa, ecco, la corsa. Quattro batterie di qualificazione, due false partenze e poi, la finale. Con Augusto Vargiolu, in sella a Django, della Scuderia Salaris Sedilo, che ha portato a casa il premio di 2.500 euro. Ma non mancano riconoscimenti anche per i secondi: Valentino Bussu, su Pedro della Scuderia Bussu Ollolai, si aggiudica 800 euro. E ancora, 500 euro vanno a Maurizio Ruggiu, su Reberde, della scuderia Salaris Sedilo. Una menzione speciale va al rione di Laralai che ha conservato il titolo di campione del Palu de sos Vihinados grazie a Vittore Bussu. Ma quello che rende davvero unico questo Palio è la presenza del Governatore di Lamu, l'isola dell'arcipelago del Kenya, Siti Mohamed Bwandumia, e dell’ambasciatrice del Kenia in Italia, Nata Maina. Un gemellaggio, quello tra Lamu e Ollolai, nato per una similitudine molto particolare: la presenza degli asini. L'asino, che per millenni ha sostenuto l'agricoltura, i trasporti, i viaggi, che ha permesso la costruzione di un'economia autosufficiente. Un legame, quello con l'asino, che unisce due culture così lontane e che può diventare simbolo di un turismo nuovo, basato sulla valorizzazione delle tradizioni e delle peculiarità locali.