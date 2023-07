Cronaca Acqua, denaro e dignità: La corsa al bonus idrico integrativo

Ecco, il 30 maggio è arrivato e se n'è andato, trascinando con sé la fine del periodo di presentazione delle domande per il Bonus Idrico Integrativo. È un gesto di solidarietà economico rivolto a coloro che si ritrovano ad affrontare gli ostacoli più grandi della vita, offrendo un aiuto per gestire le bollette dell'acqua. Ora, i nostri occhi sono puntati sul 30 luglio, giorno in cui i comuni, sotto la gestione idrica di Abbanoa SpA, devono trasmettere all'Egas le graduatorie finali. Ogni comune riceverà una porzione di due milioni di euro, ripartita sulla base del numero degli abitanti e delle dimensioni del territorio. L'Egas ci assicura che, proprio come lo scorso anno, anche per il 2023, non solo le domande che rientrano nel budget assegnato al comune saranno prese in considerazione, ma anche quelle degli aspiranti beneficiari che superano tale limite. È previsto, infatti, che eventuali economie regionali siano utilizzate per concedere il bonus idrico integrativo a coloro che sono idonei, fino ad esaurire il plafond complessivo stabilito con l'aggiornamento tariffario. È fondamentale ricordare che questa misura di notevole rilievo è rivolta a tutti i residenti nei comuni in cui Abbanoa SpA gestisce il servizio idrico, purché il loro ISEE non superi i 20 mila euro. Nei dettagli, vi sono due linee di intervento: chi ha un ISEE familiare inferiore a 9 mila euro riceverà un contributo di 25 euro per ogni componente della famiglia, mentre se l'ISEE familiare è compreso tra 9 mila e 20 mila euro, il contributo sarà di 20 euro per ogni membro della famiglia.