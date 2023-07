Cronaca Catania: Incendio paralizza l'aeroporto, disagi aerei e diritti dei passeggeri sotto i riflettori

Nella notte tra domenica 16 e lunedì 17 luglio, un feroce incendio ha messo a tacere l'aeroporto di Catania. L'ardente furia ha costretto la chiusura del nodo aereo catanese, che rimarrà sordo e muto fino a mercoledì 19 luglio, alle ore 14. Sull'aeroporto di Cagliari calerà l'ombra dei disagi. È stato infatti diffuso l'invito a cancellare tutti i voli per ben tre giorni. Le compagnie aeree stanno ora cercando di placare le acque in tempesta, avvisando i passeggeri di cancellazioni e dirottamenti. Eppure, non è la compagnia aerea ad essere ritenuta responsabile di questi disservizi e, per tale motivo, non dovrebbe spettare nessuna compensazione pecuniaria ai passeggeri. Ma il Regolamento 261 del 2004 ha la sua voce in capitolo: prescrive il rimborso delle spese extra sostenute dal viaggiatore per raggiungere la sua destinazione, nel caso in cui la compagnia non abbia provveduto a prestare assistenza. Il viaggiatore, quindi, ha la libertà di rifiutare la riprotezione se questa avviene nei giorni successivi al suo viaggio pianificato. In tal caso, può acquistare un biglietto aereo con un'altra compagnia da un altro scalo e quindi utilizzare mezzi pubblici o un taxi per raggiungere Catania. È fondamentale conservare la prenotazione originale del volo per Catania, ma anche tutte le ricevute, fatture e scontrini relativi alle spese sostenute per raggiungere la destinazione prefissata, al fine di richiedere il rimborso delle spese extra. Felice D'Angelo, il ceo di ItaliaRimborso, sottolinea: "I passeggeri che subiranno i disservizi aerei a causa dell’incendio all’aeroporto di Catania possono fare affidamento sul Regolamento Europeo 261/2004 e richiedere il rimborso di tutti i costi sostenuti per raggiungere Catania, a meno che non siano stati assistiti dal vettore aereo. Tuttavia, le spese devono essere ragionevoli. I viaggiatori possono presentare la richiesta direttamente alla compagnia aerea".