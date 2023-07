Cronaca Barbarie in gommone: l'assurda inciviltà invade Cala Lunga alla Maddalena

C'è un filmato che gira sul web e che ben dipinge un atto di grossolana maleducazione fuori dall'ordinario. Lo scenario è Cala Lunga di Porto Massimo, alla Maddalena. Siamo spettatori di turisti che, come pesci tirati su da un trawl, si fanno raccogliere da un gommone che lentamente, ma con sicurezza, sfreccia verso la spiaggia, ignorando completamente l'esistenza di bagnanti nelle sue acque. Sulla riva, la folla di residenti e villeggianti, inorriditi, agitano braccia e voci in protesta. Si vocifera che su quel gommone ci fosse l'equipaggio di uno yacht ormeggiato al largo. E da qui scatta l'ira di un locale che accusa un membro dell'equipaggio di aver messo le mani sulla sua consorte. Il caos si scatena! Una mossa di judo degna di un sensei atterra un membro dell'equipaggio colpito a pieno petto. Si vive un attimo di puro delirio, voci alte, parole grosse volano nell'aria, ma la vita sulla spiaggia va avanti e il gommone compie il suo dovere: preleva la donna e la porta a bordo, noncurante dell'indignazione generale. L'addio dal gommone, con un gesto offensivo rivolto ai bagnanti, è eloquente più di mille parole. Tra le parole di condanna e l'azione, il passaggio è fulmineo. S'innalzano urla, volano spintoni, e si sfiora il pandemonio perché vedere un gommone che avanza a motore in acqua, nonostante le persone presenti e il divieto categorico delle regole, è più di quanto la folla può sopportare.